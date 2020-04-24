В Мелитополе торговцы в разгар карантина устроили стихийный рынок. Фото
В Мелитополе, после закрытия рынков из-за карантина, местные торговцы устроили стихийный базар просто на тротуарах.
В частности, они "оккупировали" продуктами дорожки для пешеходов на перекрестке улиц Александра Невского и Университетской. Об этом сообщает портал RIA-M.tv.
Отмечается, что торговля идет рядом с закрытыми воротами Центрального и Образцового рынков. Там прямо на земле продавцы разложили зелень, овощи, бутылки с молоком, яйца и. д.
При этом о соблюдении дистанции и прочих карантинных мерах никто не беспокоится.
"Справедливости ради, отметим, что на этом углу и раньше приторговывали стихийщики. Но такого количества торгующих, как сегодня, до сих пор здесь не было", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 марта, в начале карантина, в Запорожье торговцы местных рынков устроили бунт против жестких ограничительных мер, которые ввела местная власть для борьбы с коронавирусом.
Чтобы выразить свое недовольство, люди вышли на митинг под здание городского совета.
А в начале апреля в Запорожской области у директора рынка, которого привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на работу в условиях карантина, обнаружили коронавирус.
22 апреля в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.