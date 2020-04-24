В Мелитополе торговцы в разгар карантина устроили стихийный рынок. Фото

В Мелитополе, после закрытия рынков из-за карантина, местные торговцы устроили стихийный базар просто на тротуарах.

В частности, они "оккупировали" продуктами дорожки для пешеходов на перекрестке улиц Александра Невского и Университетской. Об этом сообщает портал RIA-M.tv.

Отмечается, что торговля идет рядом с закрытыми воротами Центрального и Образцового рынков. Там прямо на земле продавцы разложили зелень, овощи, бутылки с молоком, яйца и. д.

ria-m.tv

При этом о соблюдении дистанции и прочих карантинных мерах никто не беспокоится.

"Справедливости ради, отметим, что на этом углу и раньше приторговывали стихийщики. Но такого количества торгующих, как сегодня, до сих пор здесь не было", – говорится в сообщении.

ria-m.tv

ria-m.tv

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