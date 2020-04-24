В Мелитополе торговцы в разгар карантина устроили стихийный рынок. Фото

Марина Лисничук Общество 10:55, 24.04.2020 Обновлено: 16:51, 24.04.2020

В Мелитополе, после закрытия рынков из-за карантина, местные торговцы устроили стихийный базар просто на тротуарах.

В частности, они "оккупировали" продуктами дорожки для пешеходов на перекрестке улиц Александра Невского и Университетской. Об этом сообщает портал RIA-M.tv.

Отмечается, что торговля идет рядом с закрытыми воротами Центрального и Образцового рынков. Там прямо на земле продавцы разложили зелень, овощи, бутылки с молоком, яйца и. д.

ria-m.tv

При этом о соблюдении дистанции и прочих карантинных мерах никто не беспокоится.

"Справедливости ради, отметим, что на этом углу и раньше приторговывали стихийщики. Но такого количества торгующих, как сегодня, до сих пор здесь не было", – говорится в сообщении.

ria-m.tv
ria-m.tv

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 марта, в начале карантина, в Запорожье торговцы местных рынков устроили бунт против жестких ограничительных мер, которые ввела местная власть для борьбы с коронавирусом.

  • Чтобы выразить свое недовольство, люди вышли на митинг под здание городского совета.

  • А в начале апреля в Запорожской области у директора рынка, которого привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на работу в условиях карантина, обнаружили коронавирус.

  • 22 апреля в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

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