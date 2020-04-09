В Мелитополе Запорожской области от коронавируса умер известный в городе бизнесмен Сергей Пилипенко.

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На сайте Мелитопольского горсовета сообщается, что в реанимации местной инфекционной больницы скончался 60-летний житель города с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Сергей Пилипенко news.mspravka.info

Мужчина находился под наблюдением медиков и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что это первый летальный случай от коронавируса в Запорожской области

Имя умершего уточнил бывший мэр Мелитополя, ныне народный депутат Сергей Минько. По его словам, это Сергей Пилипенко, известный в городе предприниматель.

"С глубоким прискорбием хочу сообщить, что сегодня ушел из жизни Сергей Анатольевич Пилипенко – настоящий патриот Мелитополя, гражданин, замечательный человек, успешный предприниматель, мой друг", – написал нардеп на своей странице в Facebook.

Минько уточнил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мужчине: подключали к аппарату ИВЛ, привлекали специалистов из Запорожья.

Сергей Пилипенко был владельцем сети магазинов "Дом мебели".

По данным онлайн-карты СНБО, в Запорожской области коронавирусом заболели 47 человек, из которых семеро – выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области зафиксирована еще одна смерть от коронавируса COVID-19. Это уже третий летальный случай в регионе.