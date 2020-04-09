Первая смерть от коронавируса в Запорожской области: скончался известный бизнесмен

В Мелитополе Запорожской области от коронавируса умер известный в городе бизнесмен Сергей Пилипенко.
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На сайте Мелитопольского горсовета сообщается, что в реанимации местной инфекционной больницы скончался 60-летний житель города с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Сергей Пилипенко
news.mspravka.info
Мужчина находился под наблюдением медиков и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Отмечается, что это первый летальный случай от коронавируса в Запорожской области
Имя умершего уточнил бывший мэр Мелитополя, ныне народный депутат Сергей Минько. По его словам, это Сергей Пилипенко, известный в городе предприниматель.
"С глубоким прискорбием хочу сообщить, что сегодня ушел из жизни Сергей Анатольевич Пилипенко – настоящий патриот Мелитополя, гражданин, замечательный человек, успешный предприниматель, мой друг", – написал нардеп на своей странице в Facebook.
Минько уточнил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мужчине: подключали к аппарату ИВЛ, привлекали специалистов из Запорожья.
Сергей Пилипенко был владельцем сети магазинов "Дом мебели".
По данным онлайн-карты СНБО, в Запорожской области коронавирусом заболели 47 человек, из которых семеро – выздоровели.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области зафиксирована еще одна смерть от коронавируса COVID-19. Это уже третий летальный случай в регионе.
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