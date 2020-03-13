В Мелитополе от гриппа умер 6-летний ребенок

В Мелитополе Запорожской области от вируса гриппа умер 6-летний мальчик.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного учреждения "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения". Ребенок заболел 5 марта, к семейному врачу обратились на следующий день с жалобами на повышение температуры до 38,8°, незначительный насморк, боль в горле.

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Врач поставил диагноз – назофарингит, мальчик лечился дома.

9 марта состояние ребенка стремительно ухудшилось, температура упала до 34°. Его госпитализировали в стационар, а затем в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с симптомами острой легочно-сердечная недостаточности. В тот же день мальчик умер.

При исследовании секционного материала обнаружена РНК гриппа А. Патологоанатомический диагноз – острая легочно-сердцевая недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония.

Ребенок не был привит против гриппа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне двое человек умерли от пневмонии. Врачи делали все возможное, но не смогли спасти пациентов.

В Днепре 44-летняя женщина "сгорела" от пневмонии за два дня. Родственники погибшей считают, что она стала жертвой врачебной халатности.

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