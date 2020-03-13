В Мелитополе от гриппа умер 6-летний ребенок

В Мелитополе Запорожской области от вируса гриппа умер 6-летний мальчик.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного учреждения "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения". Ребенок заболел 5 марта, к семейному врачу обратились на следующий день с жалобами на повышение температуры до 38,8°, незначительный насморк, боль в горле.
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Врач поставил диагноз – назофарингит, мальчик лечился дома.
9 марта состояние ребенка стремительно ухудшилось, температура упала до 34°. Его госпитализировали в стационар, а затем в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с симптомами острой легочно-сердечная недостаточности. В тот же день мальчик умер.
При исследовании секционного материала обнаружена РНК гриппа А. Патологоанатомический диагноз – острая легочно-сердцевая недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония.
Ребенок не был привит против гриппа.
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