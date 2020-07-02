В Мельбурне охранники отеля спали с туристами на самоизоляции: вспыхнула вторая волна COVID-19

В австралийском Мельбурне охранники отеля спали с туристами, которых туда отправляли на самоизоляцию. Из-за этого в городе началась вторая волна распространения COVID-19, а карантинные меры снова ужесточили.

Как сообщает DailyMail, туристов, прибывающих в Мельбурн, отправляли на самоизоляцию в пятизвездочные отели "Стэмфорд Плаза" и "Риджс на Суонстоне". Там они должны были находиться две недели, не покидая свои апартаменты.

Однако, как оказалось после, охранники отеля "Стэмфорд Плаза" позволяли туристам спокойно перемещаться по территории, посещать друг друга, устраивать вечеринки с выпивкой, а с некоторыми из них персонал даже спал.

Один из охранников на условиях анонимности рассказал, что когда узнал об этом, спросил у руководства, не должен ли он сдать тест на COVID-19. На это ему ответили, что анализы сдавать не нужно, иначе есть риск остаться без работы.

"Они сказали: "Нет, не волнуйтесь, нам нужны люди, так что если вы сдадите тест и он будет позитивный, вас тоже отправят на самоизоляцию. Так что не нужно, мы вам сообщим, когда можно сдавать тест", – рассказал он.

В Австралии из-за секс-скандала началась вторая волна COVID-19 AAPIMAGE

В Австралии из-за секс-скандала началась вторая волна COVID-19 Getty Images

Согласно сообщениею властей, после охранники перенесли вирус из отеля в город и пригородные территории, чем могли спровоцировать вторую вспышку COVID-19 в их регионе. С апреля по июнь в Мельбурне практически не было новых случаев заражения, однако 1 июля там зафиксировали 77 новых случаев, а общее количество заболевших достигло 289. В городе снова ужесточили карантинные меры, расставили блокпосты и штрафуют граждан за попытки выйти из дома не для учебы, работы или покупки продуктов.

В то же время, в отеле "Стэмфорд Плаза" начали служебное расследование.

В Австралии из-за секс-скандала началась вторая волна COVID-19 AFP

Как сообщал OBOZREVATEL, команда исследователей из Австралии представила доказательства того, что коронавирус "уникально приспособлен для заражения людей". По их мнению, это дает основания предполагать, что COVID-19 мог быть создан искусственным путем.