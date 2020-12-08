В МАУ попросили Зеленского о помощи в период пандемии. Текст полного обращения

Компания "Международные Авиалинии Украины" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поддержки авиационной отрасли в период пандемии COVID-19.

Соответствующее письмо трудового коллектива компании появилось на ее сайте. Так, в МАУ потребовали от главы государства поручить Кабинету министров разработать программу по предоставлению займа или стабилизационного кредита для выплаты зарплаты работникам, а Министерству инфраструктуры совместно с Министерством финансов провести переговоры о рассрочке задолженности перед "Борисполем" и "Украэрорухом".

Приводим полный текст обращения:

"Сейчас МАУ и вся мировая авиация проходит тот беспощадный к нам период, когда на колени поставлены пилоты. С начала пандемии Международные Авиалинии Украины со слезами на глазах уже были вынуждены уволить тысячу работников.

В МАУ готовится проект очередного увольнения, которое коснется не менее 140 пилотов. Вследствие невозможности прохождения периодической тренажерной подготовки летным персоналом (в Украине нет ни одного достойного авиатренажера) и отсутствия необходимого количества выполненных рейсов, большая часть высококлассного летного персонала авиакомпании находится под угрозой потери права на полеты. Для Украины это будет означать не только потерю высококвалифицированных специалистов, но и международного потенциала авиационного государства, который мы завоевываем на международной арене.

Государство в лице профильного министра направляет все запросы авиакомпании исключительно к акционерам компании. За 28 лет деятельности в МАУ сменилось несколько акционеров и руководителей, владельцем авиакомпании было даже государство Украина.

В то же время, МАУ – это не акционеры, не самолеты и даже не маршруты. МАУ – это люди!

Именно они являются интеллектуальным достоянием не только МАУ, но и всей авиационной отрасли Украины. И именно они в результате недальновидных действий государства сегодня рискуют не только потерять профессию, но и оказаться за забором цивилизованной экономики. А Украина и в дальнейшем будет оставаться сырьевой страной, потому что своим бездействием беспощадно уничтожает собственный интеллектуальный потенциал и способствует развитию иностранных компаний, а затем и иностранной экономики.

Решение об остановке деятельности авиакомпаний принималось не акционерами, а именно государственными институтами, а ограничения воздушного пассажирского сообщения привело почти к полной остановке операционной деятельности МАУ, чего не мог предсказать ни один бизнес-план авиакомпании мира.

МАУ сегодня выполняет на 85% меньше регулярных рейсов, чем в 2019 году. По прогнозу Международной организации воздушного транспорта восстановления объемов перевозок до уровня 2019 будет происходить постепенно в течение 2021-2024 года.

МАУ в свою очередь, планирует восстановление собственной маршрутной сети, начиная уже с апреля 2021, планируя достичь 64% от объемов 2019. В то же время до момента восстановления маршрутной сети МАУ требует мер поддержки, аналогичных тем, что были предоставлены большинству авиаперевозчиков правительствами собственных стран.

К сожалению, никаких мер поддержки авиационной отрасли в Украине до сегодняшнего дня украинской властью не введены. Международные Авиалинии Украины, потеряв всякую надежду на диалог с органами исполнительной власти и профильное министерство, обращаются к вам, господин президент!

Мы не просим никаких преференций или нерыночных инструментов. МАУ, как и другие авиаперевозчики Украины, требуют неотложных мер по государственной поддержке, которые позволят им выжить до момента восстановления спроса и возможностей для осуществления международных авиационных перевозок. Исходя из вышеизложенного, для недопущения дальнейшей эскалации социальной напряженности и невозвратных последствий, просим вас, господин президент:

поручить Кабинету министров Украины немедленно разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи (займа или стабилизационного кредита) МАУ с целью выплаты заработной платы работникам;

профильному министерству инфраструктуры Украины совместно с Министерством финансов Украины провести переговоры о рассрочке задолженности перед государственными предприятиями аэропорт "Борисполь" и "Украэрорух".

Как сообщал OBOZREVATEL, в РНБО заявили, что украинцам не смогут снять ограничения на необязательные путешествия в некоторые государства Европейского Союза из-за плохой эпидемической ситуации с коронавирусом в стране. В частности, показатель COVID-19 у нас оказался выше в шесть раз.