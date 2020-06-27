В маске в +40 никто не выдержит: эпидемиолог открыто заявил о проблеме в Украине

Находиться в общественном транспорте в Украине, надев защитную маску, невозможно из-за высокой температуры воздуха.

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Ни один здоровый человек не выдержит +40 в маршрутке – там просто нечем дышать при такой жаре, заявил украинский эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, пишет "Апостроф".

"Люди не одевают маски в общественном транспорте – там просто нечем дышать при такой жаре. Если бы в транспорте была нормальная вентиляция с охлаждением, у людей бы была возможность надевать маску. А если сейчас на улице +35 градусов, а в маршрутке – +40, то ни один здоровый человек не выдержит в маске", – сказал эпидемиолог.

Он отметил, что ненормально требовать от людей соблюдать международные противоэпидемические стандарты, если у нас не созданы условия для того, чтобы их выполнять.

"Нужно было провести нормальную коммуникационную кампанию, объяснить, что на улице маску носить не нужно, следует держать физическую дистанцию; в помещении надо надевать маску и делать это правильно – на подбородке маску носить нельзя, надо носить полностью на лице", – добавил Александрин.

Как писал OBOZREVATEL, эпидемиолог назвал 4 главные фактора по сдерживанию коронавируса в Украине.