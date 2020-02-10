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11 февраля • обновлено в 01:43
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В марте ждет максимальный мороз: климатолог предупредила об аномалиях весны в Украине

1.2т
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Март 2020 года в Украине может стать холоднее нормы и принести морозы сильнее, чем зимой.

Такой прогноз в интервью "Текстам" сделала климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

По ее словам, виной всему аномальное повышение температуры: поскольку тепло может затянуться, времена года сдвинутся. "Март у нас может быть холоднее нормы. Как ни крути, но зимой у нас короткий день, мы охлаждаемся. Этот максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март", – предупредила она.

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Климатолог предупредила об аномальном морозе весной

Климатолог предупредила об аномальном морозе весной

Народна правда

По словам климатолога, растет экстремальность погодных явлений. "Так, в Северной Америке после теплого лета наступила довольно суровая зима. То есть, существенные отклонения от нормы могут быть как в одну, так и в другую сторону", – добавила она.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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