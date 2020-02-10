В марте ждет максимальный мороз: климатолог предупредила об аномалиях весны в Украине

Март 2020 года в Украине может стать холоднее нормы и принести морозы сильнее, чем зимой.

Такой прогноз в интервью "Текстам" сделала климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

По ее словам, виной всему аномальное повышение температуры: поскольку тепло может затянуться, времена года сдвинутся. "Март у нас может быть холоднее нормы. Как ни крути, но зимой у нас короткий день, мы охлаждаемся. Этот максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март", – предупредила она.

Климатолог предупредила об аномальном морозе весной Народна правда

По словам климатолога, растет экстремальность погодных явлений. "Так, в Северной Америке после теплого лета наступила довольно суровая зима. То есть, существенные отклонения от нормы могут быть как в одну, так и в другую сторону", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Краковская заявила, что осень в 2020 году, вероятно, затянется аж до Нового года.

По прогнозам синоптиков, весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

Погода летом 2020-го удивит украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

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