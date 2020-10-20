В Мариуполе женщина без маски устроила скандал в супермаркете. Видео

В одном из супермаркетов Мариуполя женщина без маски, которую отказались обслуживать, устроила скандал и снимала происходящее на телефон.

Об этом сообщило местное издание 0629.com.ua. Журналист стал свидетелем инцидента и тоже снял его на видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мариупольчанка наотрез отказалась надевать маску возле кассы и заявила, что этим продавцы нарушают ее права.

"Это ваше внутреннее распоряжение, которое нарушает мои права и закон Украины", – заявила она.

Также она угрожала сотрудникам магазина.

"Я только зря время потратила, а у вас будут неприятности", – заявила женщина.

Также издание сообщило, что кассирам супермаркета якобы грозит штраф в размере 17 тысяч гривен, в случае, если они продадут товар покупателю без маски. Именно поэтому они просят всех не просто носить маски, но и надевать их правильно, пряча под ними не только губы, но и нос.

По состоянию на 20 октября в Мариуполе зарегистрировано 2303 случая заболевания. За последние сутки в городе лабораторно подтверждены 136 новых случаев COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из киевских отделений "Новой почты" мужчина, который пришел получать посылку, устроил скандал из-за маски.