В Мариуполе водитель съела постановление о штрафе в 51 гривну. Видео

В Мариуполе водитель решила съесть постановление о штрафе в размере 51 грн за не пристегнутый ремень безопасности.

Как сообщает патрульная полиция Мариуполя на своем YouTube-канале, инцидент произошел 9 сентября во Центральном районе города (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца экрана).

"Женщину, которая ехала не пристегнутой в автомобиле, патрульные заметили в Центральном районе. Инспекторы остановили транспортное средство, чтобы пообщаться с нарушителем. Полицейские решили составить постановление, но во время ознакомления с документом, водитель повела себя странно и решила съесть копию", – говорится в сообщении полиции.

Копы отмечают, что такие действия не помогают избежать штрафа, поэтому водитель должна уплатить штраф в 51 гривну, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок.

"Призываем водителей пользоваться средствами пассивной безопасности: ремень спасает жизнь!", – отметили в патрульной полиции.

На обнародованном видео видно, как водитель выражает свое несогласие с выпиской штрафа, заявляя, что отстегнула ремень перед общением с полицейскими. Взяв в руки оригинал протокола, она отказалась его отдавать и в конце концов съела документ.

Полицейские пожелали водителю приятного аппетита и сообщили, что копия постановления придет ей на почту.

Как сообщал OBOZREVATEL, водителя маршрутки в Черновицкой области оштрафовали на 17 000 гривен за нарушение правил карантина COVID-19. Мужчина перевозил в салоне, кроме разрешенных 19 пассажиров на местах для сидения, еще восемь пассажиров стоя.

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