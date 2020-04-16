В Мариуполе толпа устроила давку перед супермаркетом: видео грубого нарушения карантина

В Мариуполе Донецкой области во время открытия супермаркета произошла массовая давка.

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По данным правоохранителей, собралось около сотни человек, в том числе пожилые люди. Соответствующее видео нарушения карантина опубликовано на странице МВД в Facebook (чтобы посмотреть его, прокролльте новость до конца).

В Национальной полиции заявили, что привлекут всех виновных к ответственности.

"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети", – отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 18 марта люди устроили давку в общественном транспорте после закрытия метро в связи с карантином.