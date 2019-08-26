В Мариуполе 18-летний парень изнасиловал женщину с инвалидностью

В понедельник, 26 августа, в Мариуполе (Донецкая область) суд арестовал 18-летнего парня, который 23 августа изнасиловал 45-летнюю женщину с инвалидностью.

Об этом сообщил своей странице в Facebook начальник Центрального отдела полиции Мариуполя Сергей Бычин. Он отметил, что женщина является инвалидом 1 группы и не смогла дать отпор злоумышленнику.

"Сегодня суд арестовал негодяя, который в субботу, 23 августа изнасиловал 45-летнюю женщину. В субботу вечером мы получили сообщение, что одна из жительниц нашего города стала жертвой насильника. Потерпевшей оказалась женщина-инвалид 1 группы. Наши оперативники начали неотложный розыск злоумышленника и уже на утро установили и задержали этого изверга. Как ни странно, им оказался 18-летний парень, который ради личной похоти воспользовался беспомощной женщиной", – пишет Бычин.

По его словам, следователи процессуальным руководством прокуратуры №1 доказали вину задержанного и суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Одесщине выпустили на свободу опасного извращенца. Он был соучастником убийства женщины и насилия ее тела.

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