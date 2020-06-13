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13 июня • обновлено в 20:23
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В Макеевке пронесся разрушительный смерч. Видео

2.2т
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В субботу, 13 июня, в Макеевке (Донецкая область) пронесся сильный смерч.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила блогер Оксана Духнич и опубликовала соответствующее видео (чтобы его увидеть, проскролльте до конца страницы).

В ролике можно увидеть, как смерч сметает все на своем пути. Он случился вблизи жилых домов.

Кадр из видео

Кадр из видео

В Макеевке пронесся разрушительный смерч

"В Макеевке сегодня смерч пронесся. Норм так погулял", – подписала видео Духнич.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние 3 месяца в разных регионах Украины было отмечено пять смерчей. Их видели на Днепропетровщине, Донетчине, Николаевщине.

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Место
Украина Донецк
Теги
видео погода
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