В магазине Умани отказались обслуживать хасидов, полиция открыла уголовное дело

На одном из магазинов Умани появилась табличка с надписью о том, что хасиды не обслуживаются из-за COVID-19.

Соответствующее фото выложил в Facebook руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаєль Ткач. Он добавил, что обратился в правоохранительные органы.

"Хасиды не обслуживаются" – такая дискриминационная табличка в Умани обнаружена утром 11 сентября. У входа в магазин на улице Тищика", – написал Ткач.

На табличке на иврите написано "хасидам вход воспрещен".

Он уточнил по запросу еврейской общины сделаны дополнительные фотографии дискриминационной таблички в Умани.

"Как видно по фото с разных ракурсов – это не фейк”, – подчеркнул Ткач.

Он также добавил, что человеку, который делал эти фото, стали поступать угрозы.

Глава еврейской общины отметил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного дела по статье 161 Криминального кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Позже сектор коммуникации полиции Черкасской области сообщил, что 11 сентября в Уманский отдела полиции поступило сообщение от исполнительного директора Объединенной Еврейской общины Украины о том, что неизвестный в одном из кафе города Умани разместила табличку на трех разных языках с информацией, что хасиды в этом заведении не обслуживаются.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что данную табличку установил хозяин кафе. Свой поступок мужчина объяснил тем, что разместил данную информацию с целью нераспространения вируса COVID-19.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование.

По данному факту следователем Уманского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Михаэль Ткач показал дискриминирующую табличку в Умани. Facebook Михаэля Ткача

На табличке на иврите написано "хасидам вход воспрещен". Facebook Михаэля Ткача

Еврейская община сделала дополнительные фото таблички. Facebook Михаэля Ткача

Еврейская община обратилась в правоохранительные органы. Facebook Михаэля Ткача

В сети мнения относительно таблички разделились. Некоторые пользователи назвали появление скандальной таблички актом антисемитизма. Другие отметили, что хасиды игнорируют все карантинные нормы, поэтому могут понять владельцев магазина.

"Примерно 80 лет назад, совсем недалеко от Украины подобное уже было. Правда кончилось всё тогда весьма печально для этих граждан 9 мая 1945-го".

"В 30-х годах прошлого столетия в одной стране подобное уже было. Ничего хорошего из этого не вышло".

"Ну пусть мэр еще раз повторит, что в Умань антисемитизма нет".

"Вы же понимаете что это никак не связано с антисемитизмом? Они не соблюдают никаких норм безопастности, растояния не держат, антисептиками не пользуются, маски не носят, а если и носят то этим маскам наверное столько же сколько и ковиду... я бы их тоже не пускал..".

"А лично Вы бы их к себе домой пустили,если бы не были хасидом?при таком их поведении"?

Некоторые пользователи осудили дискриминирующую надпись. Facebook Михаэля Ткача

Некоторые осудили поведение хасидов. Facebook Михаэля Ткача

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