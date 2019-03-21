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"В любви и в ненависти": Забужко выступила с сильной речью о Крыме

1.8тЧитать материал на украинском

Украина, несомненно, вернет аннексированный Крым, а для России захват полуострова чреват опасными изменениями.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказала украинская писательница Оксана Забужко.

"Безусловно, Крым вернется обратно в Украину, потому что он всегда был с Украиной: в динамике, в войнах, в дружбе, в любви, ненависти, мы географически неразделимы. Нельзя просто так отрубить ногу вместе с водой, скажем так", – сказала писательница.

Новости
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Оксана Забужко

Оксана Забужко

archive.chytomo.com

По мнению Забужко, оккупируя Крым, Кремль ввязался в сложную геополитическую проблему и начал большую войну, которая в конце концов принесет большие и бесполезные изменения для самой России.

Готовиться Украине к возвращению полуострова нужно уже сейчас, заверила писательница. По ее словам, пять и больше лет под диктатурой - очень тяжелое испытание для крымчан, поэтому Киев должен приложить все усилия для того, чтобы обеспечить их реабилитацию.

"Это очень тяжелая ситуация и очень тяжелое испытание. Это большой отрезок времени – пять лет прожить под диктатурой, шесть лет, возможно, семь лет в пределах одной человеческой жизни – это большой, тяжелый, травматический опыт, который потом всю жизнь надо будет выплевывать и отхаркивать с этих самых отравленных неволей легких", – резюмировала она.

Крым

Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко заявила, что опасность со стороны России существует не только на донбассе, но и на остальной территории Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Оксана Забужко
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Майдан помог тилько Крыму. Завидуем молча..
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кто знает, что написала эта пысьмэнныця? И кому её потужные писания интересны? Тоже мне, кугутская Жорж Санд! :-))))
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Трубицын Александр, підтвердження того, що ви, малошановний тупіцин, і подібні вам здатні сприймати лише ''жуйку'', яка не потребує наявності інтелекту (навіть у зародковому стані). Треба цікавитись сучасною літературою, або перед тим, як писати коментар, скористатись пошуковиком, а тоді вже давати оцінки.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Большинство населения Крыма никогда не отождествляло себя с украиной, а насильственная укроинизация только лишь отторгала крымчан от щеневмерлой. Так что результат был закономерен и предсказуем - Крым послал украину куда подальше
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