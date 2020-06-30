В Луцке женщина с COVID-19 умерла после родов: без матери остались 5 детей

В Луцке 39-летняя женщина с Ривненщины, у которой подтвердили диагноз COVID-19, умерла после родов. В результате трагедии ее младенец и еще четверо детей остались сиротами.

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Новорожденная девочка сейчас находится в отделении детской реанимации Луцкого клинического роддома с положительной динамикой, у нее коронавирус не подтвержден. Об этом говорится в сообщении медучреждения на странице в Facebook.

Отмечается, что рожать в Луцк женщина 22 июня приехала с Млинивского района Ривненской области. Во время консультации в Волынском областном перинатальном центре ее осмотрели врачи и направили в областную инфекционную больницу. Там беременной сделали рентген, взяли анализ для проведения ПЦР-теста и снова отправили в родильное.

"23 июня женщине было проведено кесарево сечение согласно акушерским показаниям. Родился ребенок в тяжелом состоянии. В связи с ухудшением состояния роженицы и подтвержденным диагнозом COVID-19 (положительный ПЦР-тест) 24 июня ее перевели в областную больницу", – говорится в сообщении.

По словам главного врача Волынской областной клинической больницы Александра Дударя, женщина два дня находилась в их реанимации. Она поступила в медучреждение с низкой сатурацией кислорода и имела слабовыраженную сопутствующую патологию. В посте же добавили, что умерла женщина 28 июня.

Со своей стороны председатель Пидлозцивской объединенной территориальной общины Ривненской области, где проживала умершая, Николай Костюкевич в Facebook отметил, что врачи почти шесть дней боролись за жизнь женщины, а кроме новорожденной девочки без матери осталось еще 4 детей.

"Сиротами остались три сыночка и две дочери, самой маленькой в день похорон – только шесть дней", – написал Костюкевич.

Скриншот сообщения (Facebook-страница Луцкого клинического роддома)

Сообщение председателя ОТО (Facebook Mikola Kostyukevich)

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