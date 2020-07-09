В Луцке военные вычерпывали лужи перед приездом Зеленского. Фото и видео
Воинов ВСУ заставили вычерпывать воду из луж самодельными вениками накануне визита президента Украины Владимира Зеленского на Волынь.
Об этом "24 каналу" рассказали источники 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая сейчас дислоцируется в Луцке. Отмечается, что в рамках рабочего визита на Волынь 9 июля Зеленский должен посетить указанное воинское подразделение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Именно поэтому защитникам и приказали вычерпывать воду из ям на территории части, образовавшихся из-за отсутствия ремонта дороги. "Орудиями" военных были бутылки и самодельные веники из листьев.
По свидетельствам источников, соответствующий приказ дало командование части под видом ремонта дорог, который не проводился до того примерно в течение 20 лет. Сначала воины осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП.
Напомним, в конце января охрана Зеленского задержала воинов ВСУ, которые хотели поставить лампадки у памятника Героям Крут. В итоге после непродолжительной словесной перепалки защитников все же пропустили к мемориалу. Однако случилось это только после того, как первое лицо государства уехало оттуда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июле 2019 года перед приездом Зеленского в Черкассы коммунальщики города также "высушивали" лужи на асфальте.
Между тем в Ужгороде Управление государственной охраны приказало властям города демонтировать на набережной все 54 мусорки из-за приезда главы государства.
А в Кременчуге Полтавской области в марте 2020 года начали срочно латать ямы на разбитых дорогах, готовясь к приезду президента Украины.