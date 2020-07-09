В Луцке военные вычерпывали лужи перед приездом Зеленского. Фото и видео

Виктория Довгань Общество 09:45, 9.07.2020 Обновлено: 10:36, 9.07.2020

Воинов ВСУ заставили вычерпывать воду из луж самодельными вениками накануне визита президента Украины Владимира Зеленского на Волынь.

Об этом "24 каналу" рассказали источники 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая сейчас дислоцируется в Луцке. Отмечается, что в рамках рабочего визита на Волынь 9 июля Зеленский должен посетить указанное воинское подразделение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Воины вычерпывали воду из ям на дороге
"24 канал"

Именно поэтому защитникам и приказали вычерпывать воду из ям на территории части, образовавшихся из-за отсутствия ремонта дороги. "Орудиями" военных были бутылки и самодельные веники из листьев.

По свидетельствам источников, соответствующий приказ дало командование части под видом ремонта дорог, который не проводился до того примерно в течение 20 лет. Сначала воины осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП.

Военных "вооружили" самодельными вениками для осушивания луж
"24 канал"
Такую "уборку" устроили перед приездом Зеленского в Луцк
"24 канал"

Напомним, в конце января охрана Зеленского задержала воинов ВСУ, которые хотели поставить лампадки у памятника Героям Крут. В итоге после непродолжительной словесной перепалки защитников все же пропустили к мемориалу. Однако случилось это только после того, как первое лицо государства уехало оттуда.

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В Луцке военные вычерпывали лужи перед приездом Зеленского. Фото и видео