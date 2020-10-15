В Луцке в роддом хотят свозить больных COVID-19: медики устроили протест. Видео

Возле горсовета Луцка прошла акция протеста с участием врачей местного роддома, в который хотят завозить пациентов с коронавирусом.

Персонал учреждения заявил, что узнал об этом, когда начали завозить дополнительные койки, сообщает "5 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Врачи устроили митинг в Луцке. кадр "5 канала"

"Инфекционных больных с роженицами класть, это не укладывается в голове. Я не инфекционист, но я это прекрасно понимаю", – рассказал врач-анестезиолог Михаил Божик.

Заведующий родильным отделением Сергей Сябрук добавил, что пациенты с коронавирусом и роженицы будут поступать одновременно. "Кто захочет тут рожать?" – возмутился он.

Всего в больнице планируют разместить 250 коек и подвести к ним кислород. Врачи пожаловались, что их поставили перед фактом.

Несмотря на протест, депутаты горсовета все же проголосовали за решение отвести часть роддома для больных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области утром в четверг, 15 октября, было зафиксировано 10 320 случаев заражения коронавирусом.