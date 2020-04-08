Заработали ремонты обуви и оптика: в Луцке смягчили карантин

В Луцке Волынской области смягчили карантин, введенный из-за коронавируса COVID-19, разрешив работать социально значимым объектам.
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Соответствующее решение принято на заседании Луцкого горсовета 8 апреля, которое проходило на стадионе "Спортивное ядро" Восточноевропейского национального университета.
В городе разрешили открыть объекты, которые продают товары и предоставляют услуги первой необходимости.
Речь идет о магазинах бытовой химии, семян и садовых материалов, агрохимикатов, веломагазинах, веломастерских, магазинах и мастерских оптики, мастерских по изготовлению ключей и ремонту обуви.
СНБО
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на утро 8 апреля, в Волынской области зафиксировано - 36 случаев коронавируса.
Всего по Украине подтверждено 1668 случаев, выздоровели 35 пациентов. Скончались 52 человека.
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