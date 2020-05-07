В Луцке решили быстрее выйти из карантина: открывают даже зоопарк

В Луцке Волынской области внесли изменения в перечень объектов общего пользования, которым разрешено работать в период карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19.

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Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии Луцкого горсовета 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Юрия Кирилюка, на время карантина разрешили работу ряда непродовольственных магазинов. Кроме того, в городе откроется даже зоопарк.

Так, речь идет о магазинах, торгующих пестицидами, агрохимикатами, кормами, бытовой химией и средствами гигиены, деталями и принадлежностями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники. А также средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, которые воспроизводят и передают информацию.

Работать также могут салоны и мастерские оптики, магазины велосипедов и мастерские по их ремонту. При этом магазины строительных материалов и бытовой техники должны организовывать работу в режиме доставки.

Помимо этого, отметил Кирилюк, в привычном режиме во время карантина будут работать предприятия по техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, ремонту офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного потребления, деятельности по подключению потребителей к интернету, изготовлению технических и других средств реабилитации, а еще химчистки, пункты изготовления ключей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Лабораторно диагноз COVID-19 там подтвердили у пятерых пациентов и десяти медработников.

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