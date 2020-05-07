Главная Новости
7 мая • обновлено в 12:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Луцке решили быстрее выйти из карантина: открывают даже зоопарк

1.2т
Читать материал на украинском

В Луцке Волынской области внесли изменения в перечень объектов общего пользования, которым разрешено работать в период карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии Луцкого горсовета 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Юрия Кирилюка, на время карантина разрешили работу ряда непродовольственных магазинов. Кроме того, в городе откроется даже зоопарк.

В Луцке решили быстрее выйти из карантина: открывают даже зоопарк

Так, речь идет о магазинах, торгующих пестицидами, агрохимикатами, кормами, бытовой химией и средствами гигиены, деталями и принадлежностями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники. А также средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, которые воспроизводят и передают информацию.

Работать также могут салоны и мастерские оптики, магазины велосипедов и мастерские по их ремонту. При этом магазины строительных материалов и бытовой техники должны организовывать работу в режиме доставки.

Помимо этого, отметил Кирилюк, в привычном режиме во время карантина будут работать предприятия по техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, ремонту офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного потребления, деятельности по подключению потребителей к интернету, изготовлению технических и других средств реабилитации, а еще химчистки, пункты изготовления ключей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Лабораторно диагноз COVID-19 там подтвердили у пятерых пациентов и десяти медработников.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Луцк
Тег
карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги