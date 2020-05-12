В Луцке представили "противовирусную" дверную ручку: как работает изобретение
В Луцком политехническом университете разработали дверную ручку, которая позволит открывать двери не ладонью, на запястьем.
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Это должно помочь в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, передает "5 канал" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Приспособление распечатали на 3D-принтере и тестируют при входе в университет. По словам разработчиков, идею они позаимствовали у бельгийских коллег.
Заведующий кафедрой материаловедения университета Николай Мельничук рассказал, что несмотря на то, что они подсмотрели идею, дверную ручку надо было спроектировать, померить размеры, заложить геометрию и рассчитать ее нагрузку.
Лаборант Луцкого политеха Сергей Куцык показал журналистам компьютерную модель ручки, которую разработал с одним из студентов кафедры.
Над дизайном работали несколько дней. Первый образец печатался на 3D-принтере около 8 часов.
Чтобы ручка была прочнее и выдерживала нагрузки, ее плотно заполняли материалом (75% заполнения).
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