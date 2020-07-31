В Луцке отказались выполнять условия карантина

Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия заведений в связи с попаданием в "красную" карантинную зону.

Об этом в Facebook заявил советник мэра Луцка Игорь Полищук. Он назвал решения по борьбе с коронавирусом "непутевыми, несвоевременными и непрофессиональными", которые "довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинский и уровень экономической активности в стране".

"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением.

Если центральная власть хочет работать по закону – пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", – заявил Полищук.

Как писал OBOZREVATEL, 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.