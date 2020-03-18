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19 марта • обновлено в 01:10
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В Луцке остановили движение общественного транспорта

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В Луцке (Волынская область) с 19 марта решили полностью остановить работу всего общественного транспорта в связи с угрозой коронавируса.

Как сообщила пресс-служба Луцкого городского совета, запрет будет действовать до окончания карантина (3 апреля).

"Транспортное средство – место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ – оставаться дома", – сказано в заявлении.

Медицинским работникам и работникам критически важных предприятий проезд на работу будут организовывать за счет городского бюджета.

Предприятиям, учреждениям и организациям также было рекомендовано обеспечить проезд работников в режиме специальных перевозок.

В Луцке остановили движение общественного транспорта

В Луцке остановили движение общественного транспорта

Конкурент

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на введение карантина во многих городах были зафиксированы нарушения правил передвижения общественного транспорта.

Так, в Одессе, по словам очевидцев, даже оштрафовали водителя маршрутки за то, что в салоне находилось более 10 человек одновременно.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Луцк
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