Волынский митрополит ПЦУ нарвался на критику из-за норковой шубы. Фото

Митрополит Луцкий и Волынский Православной церкви Украины, председатель Синодальной комиссии по делам монастырей и монашества Михаил (Зинкевич) появился на публике в норковой шубе.

В таком наряде церковник пришел на торжественную первую сессию Луцкого городского совета VIII созыва 27 ноября. Судя по фоторепортажу местного издания "Волинські новини", в зале и на сцене митрополит находился уже без шубы. Фотографии Зинкевича "в мехах" сделаны в холле луцкого Дворца культуры.

Митрополит в шубе Волинські новини

На Facebook-странице "Кампанія ХутроOFF" осудили такой поступок представителя ПЦУ.

"Не думаем, что эти события связаны, но напомним, что в этом году на территории митрополии епископа ПЦУ Михаила начала работать норковая ферма, которую открыл голландец", – сказано в сообщении.

Активисты также поинтересовались, какой будет реакция на это руководства ПЦУ.

Митрополит Михаил (Зинкевич) Facebook / Кампанія ХутроOFF

Церковник пришел на заседание горсовета в норковой шубе Facebook / Кампанія ХутроOFF

Скриншот

Информация о митрополите на сайте ПЦУ pomisna.info

Ситуация привлекла внимание диакона РПЦ, писателя Андрея Кураева, которого запретил в служении патриарх Кирилл. На странице в Facebook церковник написал, что это "натуральные архиерейские понты".

Церковник ПЦУ в шубе Facebook / Кампанія ХутроOFF

"Да, в Луцке такие холода, что без мехов никак. Минус шесть градусов. Дубак. Особенно зверский холод стоит в архиерейском лимузине", – с сарказмом отметил Кураев.

На сцену митрополит вышел без шубы Волинські новини

Митрополит в зрительном зале Волинські новини

Скриншот

Реакция на скандал пользователей сети Скриншот

Реакция на скандал пользователей сети Скриншот

Реакция на скандал пользователей сети Скриншот

Реакция на скандал пользователей сети Скриншот

Реакция на скандал пользователей сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 91-летний почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что коронавирус "придумали люди и выпустили его".