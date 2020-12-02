Волынский митрополит ПЦУ нарвался на критику из-за норковой шубы. Фото

Митрополит Луцкий и Волынский Православной церкви Украины, председатель Синодальной комиссии по делам монастырей и монашества Михаил (Зинкевич) появился на публике в норковой шубе.

В таком наряде церковник пришел на торжественную первую сессию Луцкого городского совета VIII созыва 27 ноября. Судя по фоторепортажу местного издания "Волинські новини", в зале и на сцене митрополит находился уже без шубы. Фотографии Зинкевича "в мехах" сделаны в холле луцкого Дворца культуры.

На Facebook-странице "Кампанія ХутроOFF" осудили такой поступок представителя ПЦУ.

"Не думаем, что эти события связаны, но напомним, что в этом году на территории митрополии епископа ПЦУ Михаила начала работать норковая ферма, которую открыл голландец", – сказано в сообщении.

Активисты также поинтересовались, какой будет реакция на это руководства ПЦУ.

Ситуация привлекла внимание диакона РПЦ, писателя Андрея Кураева, которого запретил в служении патриарх Кирилл. На странице в Facebook церковник написал, что это "натуральные архиерейские понты".

"Да, в Луцке такие холода, что без мехов никак. Минус шесть градусов. Дубак. Особенно зверский холод стоит в архиерейском лимузине", – с сарказмом отметил Кураев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 91-летний почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что коронавирус "придумали люди и выпустили его".