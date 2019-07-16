В Луцке 11-месячный ребенок упал с пятого этажа на прохожих

В Луцке в субботу, 13 июля, 11-месячный малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже прямо на прохожих.
Об этом сообщает "UA Волинь". Отмечается, что ребенок зацепился за металлический профиль балкона на третьем этаже и висел на одной ручке.
Мальчика заметила одна из соседок, которая позвала проходящих мимо мужчин на помощь. Им удалось поймать ребенка.
11-летним Демьян с мамой
Скриншот из видео
По словам мамы 11-летнего Демьяна Юлии Рогак, ребенок играл рядом, пока она мыла посуду, но в один момент оказался уже за окном. "Начала кричать, стою в шоке, слышу люди снизу кричат, было страшно заглядывать. Посмотрела, он был на руках двух мужчин", – поделилась она.
Отмечается, что мальчика доставили в больницу с ушибами органов грудной клетки и брюшной полости, множественными ссадинами головы, лица и туловища.
Дом, где случилось ЧП
UA Волинь
"В настоящее время состояние ребенка приближено к удовлетворительному. Рядом с малышом был ангел-хранитель, который с 5 этажа снес его на руках, а руками его были прохожие, правильно среагировавшие и спасшие ребенка", – отметил заведующий детским отделением Валентин Мартынюк.
Как рассказали соседи, семья 11-летнего Демьяна абсолютно благополучная, а сам ребенок всегда был присмотрен и ухожен. По факту случившегося правоохранителями было открыто уголовное производство относительно невыполнения родительских обязанностей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве с балкона девятого этажа выпал 3-летний мальчик. Ребенок погиб до приезда скорой.
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