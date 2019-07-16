В Луцке 11-месячный ребенок упал с пятого этажа на прохожих

В Луцке в субботу, 13 июля, 11-месячный малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже прямо на прохожих.

Об этом сообщает "UA Волинь". Отмечается, что ребенок зацепился за металлический профиль балкона на третьем этаже и висел на одной ручке.

Мальчика заметила одна из соседок, которая позвала проходящих мимо мужчин на помощь. Им удалось поймать ребенка.

11-летним Демьян с мамой Скриншот из видео

По словам мамы 11-летнего Демьяна Юлии Рогак, ребенок играл рядом, пока она мыла посуду, но в один момент оказался уже за окном. "Начала кричать, стою в шоке, слышу люди снизу кричат, было страшно заглядывать. Посмотрела, он был на руках двух мужчин", – поделилась она.

Отмечается, что мальчика доставили в больницу с ушибами органов грудной клетки и брюшной полости, множественными ссадинами головы, лица и туловища.

Дом, где случилось ЧП UA Волинь

"В настоящее время состояние ребенка приближено к удовлетворительному. Рядом с малышом был ангел-хранитель, который с 5 этажа снес его на руках, а руками его были прохожие, правильно среагировавшие и спасшие ребенка", – отметил заведующий детским отделением Валентин Мартынюк.

Как рассказали соседи, семья 11-летнего Демьяна абсолютно благополучная, а сам ребенок всегда был присмотрен и ухожен. По факту случившегося правоохранителями было открыто уголовное производство относительно невыполнения родительских обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве с балкона девятого этажа выпал 3-летний мальчик. Ребенок погиб до приезда скорой.

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