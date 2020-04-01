В Лукьяновском СИЗО подозревают вспышку коронавируса

В Лукьяновском СИЗО города Киев подозревают вспышку коронавируса.

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Об этом "Судебно-юридической газете" сообщили следственные судьи районных судов столицы. По их словам у ряда лиц, доставленных из СИЗО в суды, наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья, а также симптомы, внешне характерные для COVID-19.

В судах отмечают, что подозреваемые отказываются участвовать в заседаниях в режиме видеоконференции и настаивают на их доставке из СИЗО в суды. При этом на заседаниях они находятся без каких-либо средств индивидуальной защиты. Таким образом, под угрозой заражения находятся сами судьи, адвокаты и сотрудники аппаратов судов.

Лукьяновское СИЗО "Страна"

Судьи также указывают на отсутствие в СИЗО соответствующего тестирования и диагностики коронавируса.

В Министерстве юстиции информацию о вспышке коронавируса в Лукьяновском СИЗО пока не подтверждают, впрочем, все же не исключают, что этот вирус мог проникнуть за стены СИЗО.

"Официально коронавируса в Лукьяновском СИЗО нет. При этом не исключено, что он может там быть. Есть проблема в его выявлении и надлежащем диагностировании", – сообщили источник в руководстве Министерства юстиции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 обнаружен на греческом круизном корабле El Venizelos, на борту которого находятся десятки граждан Украины.

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