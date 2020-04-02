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2 апреля • обновлено в 17:31
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В Луганске в разгар пандемии коронавируса устроили массовое поклонение иконе: под угрозой сотни людей

1.5т
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В так названной "Луганской народной республике" подтвержден только один случай заболевания коронавирусом, езе 220 человек под подозрением.

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По крайней мере такую статистику предоставляют "местные органы власти", передает "ВВС Украина".

"Официально в "республике" только один человек имеет подтвержденный диагноз коронавирусной болезни, и еще 220 человек находятся под подозрением", – пишет издание.

В то же время в "ЛНР" пытаются вводить определенные ограничения, в основном, копируя меры России. На оккупированной территории закрыты на карантин школы, работников сферы обслуживания обязали ходить в масках. При этом сами же рабочие всерьез эпидемию не воспринимают и не скрывают, что маски носят лишь из-за угрозы штрафов.

Медицинские маски в "ЛНР"

Медицинские маски в "ЛНР"

"ВВС Украина"

"Маски на деле оказались разными – из носовых платков с завязками, шейных платков по типу ковбоев, стильные, в тон корпоративного окраску", – отмечает автор статьи добавляя, что медицинских масок в аптеках просто не найти.

В частности, в "республике" закрыты развлекательные заведения, кафе и рестораны.

И при этом всем, жители оккупированной территории свободно ходят в церковь. С 15 марта в "ЛНР" завезли часть головы Иоанна Крестителя, которую представили для поклонения в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Луганска.

В Луганске в разгар пандемии коронавируса устроили массовое поклонение иконе

"ВВС Украина"

"Это может показаться нереальным в разгар карантина по всему миру, но это правда: храм действительно открыт для всех желающих. В будний день там можно увидеть около 50 человек: кто прикладывается к святыне, кто упорно молится, кто-то пришел на службу", – говорится в статье.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первый случай заражения коронавируса COVID-19 в так называемой "ЛНР" был зафиксирован в субботу, 28 марта.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин болезнь Новости ЛНР
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Чья бы мычала. На Украине обстановка на порядок хуже. Бревно в своем глазу попытайтесь заметить.
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