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''Бесстрашные!'' В оккупированном Луганске поздравили с днем Вооруженных сил Украины

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В оккупированном Луганске местные жители развесили поздравления с Днем Вооруженных сил Украины. Наклейки патриотического содержания появились даже на так называемом пункте полиции.

Фотодоказательство в своем блоге в Facebook обнародовал военный блогер Анатолий Штефан (Штрилиц). На снимке видно, что наклейка красуется прямо под табличкой приемной "участкового".

"Оккупированный Луганск. Мы победим! С днем Вооруженных сил Украины! Все будет Украина и победа за нами", — подписал фото блогер.

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''Бесстрашные!'' В оккупированном Луганске поздравили с днем Вооруженных сил Украины

Facebook Штирлиц-инфо

"Круто, молодцы, бесстрашные!" — отреагировали на снимок комментаторы.

Также пользователи обратили внимание, что террористы не переименовали улицу, названную в честь писателя Тараса Шевченко.

''Бесстрашные!'' В оккупированном Луганске поздравили с днем Вооруженных сил Украины
''Бесстрашные!'' В оккупированном Луганске поздравили с днем Вооруженных сил Украины

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре на территории самопровозглашенной "Луганской народной республики" начали появляться проукраинские надписи в общественных местах, на стенах домов, остановках общественного транспорта и магазинах.

Место
УкраинаЛуганск
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Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Клоуны 🤡!
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Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Мы победим, и поширотам украины хуярит Русский Медведь!
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Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Вы сами понимаете, что опубликовали?
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