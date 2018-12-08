''Бесстрашные!'' В оккупированном Луганске поздравили с днем Вооруженных сил Украины

В оккупированном Луганске местные жители развесили поздравления с Днем Вооруженных сил Украины. Наклейки патриотического содержания появились даже на так называемом пункте полиции.

Фотодоказательство в своем блоге в Facebook обнародовал военный блогер Анатолий Штефан (Штрилиц). На снимке видно, что наклейка красуется прямо под табличкой приемной "участкового".

"Оккупированный Луганск. Мы победим! С днем Вооруженных сил Украины! Все будет Украина и победа за нами", — подписал фото блогер.

Facebook Штирлиц-инфо

"Круто, молодцы, бесстрашные!" — отреагировали на снимок комментаторы.

Также пользователи обратили внимание, что террористы не переименовали улицу, названную в честь писателя Тараса Шевченко.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре на территории самопровозглашенной "Луганской народной республики" начали появляться проукраинские надписи в общественных местах, на стенах домов, остановках общественного транспорта и магазинах.