В Лондоне на фоне пандемии COVID-19 резко возросло количество мертворождений

В одной из британских больниц во время пандемии возросло количество мертворожденных детей.

Как сообщает Reuters, согласно данным исследования Американской медицинской ассоциации, в лондонской университетской больнице Святого Георгия количество мертворождений увеличилось с 2 случаев на 1000 до 9.

"В течение четырех месяцев, предшествовавших пандемии, на каждые 1000 родов в университетской больнице Святого Георгия приходилось примерно два мертворождения. С февраля по середину июня на 1000 рождений приходилось примерно девять мертворождений", – говорится в публикации.

При этом, ни у одной из матерей мертворожденных детей не был обнаружен COVID-19, однако, предыдущие исследования установили, что около 90% инфицированных беременных женщин в Великобритании не имели симптомов, поэтому не могли пройти тест.

Тем не менее, мертворождения могут быть косвенным эффектом пандемии – женщины попросту избегали посещения врачей из-за страха перед инфекцией. Таким образом они могли пропустить серьезные проблемы во время беременности, такие как снижение движения плода или опасное высокое давление.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование ученых подтвердило, что беременная женщина, зараженная COVID-19, может передать вирус плоду.