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8 апреля • обновлено в 11:37
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В "ЛНР" зафиксирована первая смерть от коронавируса

1.7т
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Во временно оккупированном Антраците Луганской области от коронавируса умер мужчина – это первый летальный случай в ОРЛО.

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Об этом со ссылкой на медиков одной из больниц сообщает LIGA.net. Там утверждают, что пациент был средней тяжести, но его состояние резко ухудшилось, а также говорят, что заразиться COVID-19 он мог в Москве.

"Его жена работала в детсаду, она тоже заразилась, можете представить, какие могут быть масштабы возможного заражения", – цитирует издание слова собеседника.

В "ЛНР" зафиксирована первая смерть от коронавируса

Отмечается, что в Антраците, Хрустальном (бывший Красный Луч. – Ред.) и Петровском закрыли все детсады. Помимо этого, въезд личного транспорта на территорию ОРЛО ограничили.

Утверждается, что по состоянию на 6 апреля там зафиксировано четыре случая инфицирования COVID-19.

"Людей в масках на улице уже много, но если не объявят карантин, то на Пасху получим вспышку коронавируса", – комментирует врач.

При этом местные жители говорят, что обстановка в Луганске остается без изменений.

"Вчера в новостях по телеканалам ни слова о коронавирусе у нас, все замалчивается", – говорит луганчанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики на временно оккупированных территориях Донбасса скрывают рост количества заболеваний коронавирусом.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Новости ЛНР смерть
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обозовцы,я смотрю что одни и те же авторы штампуют ,,новости,, каждый час,вы сидите на табуретке и даже не выезжаете с кухни?вы все новости ищите в нете и перекручиваете как выгодно вашему главному?
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