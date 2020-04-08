В "ЛНР" зафиксирована первая смерть от коронавируса

Во временно оккупированном Антраците Луганской области от коронавируса умер мужчина – это первый летальный случай в ОРЛО.
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Об этом со ссылкой на медиков одной из больниц сообщает LIGA.net. Там утверждают, что пациент был средней тяжести, но его состояние резко ухудшилось, а также говорят, что заразиться COVID-19 он мог в Москве.
"Его жена работала в детсаду, она тоже заразилась, можете представить, какие могут быть масштабы возможного заражения", – цитирует издание слова собеседника.
Отмечается, что в Антраците, Хрустальном (бывший Красный Луч. – Ред.) и Петровском закрыли все детсады. Помимо этого, въезд личного транспорта на территорию ОРЛО ограничили.
Утверждается, что по состоянию на 6 апреля там зафиксировано четыре случая инфицирования COVID-19.
"Людей в масках на улице уже много, но если не объявят карантин, то на Пасху получим вспышку коронавируса", – комментирует врач.
При этом местные жители говорят, что обстановка в Луганске остается без изменений.
"Вчера в новостях по телеканалам ни слова о коронавирусе у нас, все замалчивается", – говорит луганчанка.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики на временно оккупированных территориях Донбасса скрывают рост количества заболеваний коронавирусом.
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