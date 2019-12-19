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19 декабря • обновлено в 16:19
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Макс Баринов
Макс Баринов
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В "ЛНР" ценник на услуги по выдаче паспортов “взлетел” вверх

2.1т

Власти “ЛНР” под конец года решили срубить бабла и принялись за тотальную паспортизацию населения.

Исходя из распоряжения “главы республики” с апреля 2020 года выплата заработной платы работникам госучреждений и предприятий будет осуществляться только при наличии “республиканского” паспорта с местной регистрацией.

В "ЛНР" ценник на услуги по выдаче паспортов “взлетел” вверх

Соответствующая информация появилась в эфире местной ГТРК “Луганск 24”. Также к тотальной паспортизации были привлечены работники почтовых отделений (!). Прием документов для получения паспортов уже ведется и в почтовых отделениях на территории “республики”.

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Судя по данным т.н. “республиканской” власти по состоянию на середину декабря текущего года, под принудительную паспортизацию в “ЛНР” попали более 150 000 человек.

Но как всегда на бочку мёда нашлась ложка дёгтя! Среди пенсионеров “республики” возросли протестные настроения. Весь вопрос в высокой стоимости оказания услуг по оформлению паспортов.

Услуги по выдаче паспорта “ЛНР” стоят около 400 Рублей (примерно 148 грн.). А паспорт РФ около 5 тыс. Рублей (примерно 1330-1850 грн.)!!!

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Не лишним будет напомнить, что средний размер пенсии на оккупированных составляет 5000 Рублей (1872 грн.) (!!!). То есть если хочешь стать гражданином “великой и могучей” – на месяцок положи зубы на полку и терпи.

Еще одним краеугольным камнем по выполнению плана паспортизации стала боязнь пенсионеров быть уличенными в гос. измене работниками СБУ. Ведь неоднократно информация обо всех желающих получить паспорта “республик” и РФ всплывала в открытом доступе. Пенсионеры уверенны, что вездесущее СБУ похитит списки коллаборантов (персонажей, кто получил паспорт РФ) и прекратит им выплату украинских пенсий, а после деокупации засадит в тюрьму, как жирафа в клетку.

В чем то они и правы…

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Место
Украина Луганск
Теги
Новости ЛНР российские паспорта
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Пoчему бaндеpoвцы не мoгут oтстaть oт тех укpaинцев, ктo не желaет стaнoвиться бaндеpoвцем? Откудa этo желaние oбpaщaть всех в свoю веpу? Пoчему пpoстo не пoстpoить зaбop между теми землями, где пoчитaют Бaндеpу и теми, где геpoями считaют вoинoв Кpaснoй Аpмии? И жить oтдельнo?
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