Рвут рот за русский язык: в "ЛНР" снова запустили страшилку об Украине

На оккупированном Донбассе вновь пугали население фейком о переселенце-инвалиде, которому на Сумщине якобы порвали рот из-за отказа говорить на украинском языке.

Об этом свидетельствуют рассказ местных жителей, которые были озвучены в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Журналисты спросили жителей неподконтрольной Украине части Луганской области о том, хотят ли они возвращения украинской власти.

Рвут рот: в "ЛНР" снова запустили страшилку об Украине Скриншот из видео

"Мы хотим, чтобы не преследовали за русский язык. Вы что не знаете, что запрещают на нем говорить в Украине? Все время рассказывают в новостях. Вот порвали рот одному русскоязычному", – заявил один из опрошенных, уточнив, что смотрит только каналы оккупантов, поскольку украинских у них нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, фейк о порванном рте переселенца запустили в июле 2018 года. Вскоре сам "потерпевший" рассказал, что это вранье.

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