В сети высмеяли выпуск учебника "История "ЛНР" с древнейших времен и до наших дней".

Фотографию с презентации "учебника" в Twitter опубликовал украинский журналист Денис Казанський.

"В Луганске выпустили учебник "История "ЛНР" с древнейших времен и до наших дней", – подписал он публикацию.

В "ЛНР" показали учебник "древней истории"

Авторами "истории "ЛНР" выступили Г.И. Королева и Д.С. Крысенко. Согласно информации на сайте Луганского Национального университета имени Тараса Шевченко Крысенко Дмитрий Сергеевич является доцентом, кандидатом исторических наук. С февраля 2019 года занимает должность и.о. заведующего кафедрой философии и социологии. В сферу научных интересов входят: глобалистика, локальные конфликты ХХ века, новейшая история США.

В "ЛНР" показали учебник "древней истории"

Пользователи сети смеялись над таким учебником и "историей древней "ЛНР".

"А мужика на фото как-то даже жалко. Это автор? Такое впечатление, будто его на подвале держали, пока не напишет эту историческую работу", "С древнейшего 2014 года и до прошлого вторника", "Самое сложное было не написать этот бред, а заставить местного кроманьонца вручить книжку. Или это питекантроп?", "Если архантропа причесать, одеть в пиджак и выпустить на улицу, вы, возможно, не заметите его в потоке наших сограждан", "Говорят, бумага, на которой напечатали книгу, очень мягкая, чтобы все для людей", – писали в сети.

Как сообщал, в сети появился ролик, в котором дети поздравляют так главаря "МВД ЛНР" Игоря Корнета.