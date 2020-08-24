В "ЛНР" ко Дню Независимости вывесили флаг Украины, а в Крыму возложили цветы поэтессе. Фото и видео

В окуппированном Лутугино в Луганской области в День Независимости Украины патриоты вывесили флаг Украины, а также развесили по городу открытки с поздравлениями.

Соответствующие фото и видео опубликовали в Telegram-канале donechanyn. В частности, флаг Украины с надписью "Лутугине – це Україна! 24.08.2020" разместили на монументе у вечного огня.

"Что бы вы понимали, за такое в лыдыныры можно легко залететь на подвал и попасть в обменный фонд. Спасибо местным патриотам. Вы лучшие! Скоро выгоним свиней из родного края", – прокомментировали авторы канала.

В День Независимости Украины по всему Лутугино разнесли поздравительные открытки. Telegram donechanyn

Патриоты поздравили Лутугино с Днем Независимости Украины. Telegram donechanyn

Патриоты в Лутугино разнесли украинские открытки ко Дню Независимости. Telegram donechanyn

Открытки с украинской символикой разнесли по всему Лутугино. Telegram donechanyn

В День Независимости Украины в "ЛНР" появились поздравительные открытки. Telegram donechanyn

По всему Лутугино разнесли открытки ко Дню Независимости Украины. Telegram donechanyn

В оккупированном Лутугино вспомнили о Дне Независимости Украины. Telegram donechanyn

В оккупированном Лутугино появились открытки ко Дню Независимости Украины. Telegram donechanyn

Патриоты в Лутугино отметили День Независимости Украины. Telegram donechanyn

В Лутугино по всему городу разнесли открытки ко Дню Независимости Украины. Telegram donechanyn

Кроме того, в аннексированном Крыму жители Сак также отметили День Независимости Украины. Они возложили цветы к памятнику поэтессы Леси Украинки.

"Для каждого из нас это особый день. Это не просто главный государственный праздник, это твой день. Где бы ты ни был и чем бы ни занимался, это день твоей борьбы, твоих побед, твоих надежд, твоей независимости", – написал в своем Instagram житель Сак.

В Крыму возложили цветы к памятнику поэтессе в День Независимости Украины. Instagram vasiliy_s_a_m

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Украине отмечали День Независимости. OBOZREVATEL следил за всеми событиями онлайн.