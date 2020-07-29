В 'ЛНР' девушка подорвалась на мине: находится в тяжелом состоянии

В "ЛНР" девушка подорвалась на мине.

На подконтрольной террористам территории Луганской области девушка пострадала в результате взрыва мины.

Об этом сообщили в так называемом Министерстве по чрезвычайным ситуациям "ЛНР". Согласно сообщению террористов, инцидент произошел 28 июля между поселком Хрящеватое и селом Терновое в Краснодонском районе.

Пострадавшую – девушку 1982 года рождения – госпитализировали с диагнозом: травматическая ампутация левой стопы, множественные осколочные ранения тела. Она находится в тяжелом состоянии в Луганской клинической больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля на Донбассе под вражескими обстрелами в Зайцево погибла мирная жительница.