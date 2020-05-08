В "ЛНР" дети стихами поздравили главаря "МВД". Видео

Юрий Сергиенко Общество 01:59, 9.05.2020 Обновлено: 02:03, 9.05.2020

В сети появился ролик, в котором дети поздравляют так главаря "МВД ЛНР" Игоря Корнета.

Видео опубликован на странице "ЛНР (Колывано-Бджолария)" в Twitter. На нем дети читают стихи в адрес так называемого "министра внутренних дел" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"В сырой Чернухинской степи, он бил захватчиков незванных. А чтоб республику спасти – прогнал из власти Колывана", – говорится на записи.

"Колываном" в российских мультфильмах обычно называют алчного купца, который выступает антагонистом. В данном случае имеется ввиду бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, поскольку именно Корнет был инициатором переворота на оккупированной территории Луганской области, в результате которого Плотницкий ушел в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" детей заставили маршировать с портретами одного из главарей террористов "Гиви", который был ликвидирован в феврале 2017 года.

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