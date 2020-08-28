В 'ЛНР' 7-летний ребенок подорвался на гранате – ОБСЕ

В городе Кипучем, который находится на оккупированной территории Луганской области, в результате взрыва гранаты в больницу попал 7-летний мальчик.

Об этом говорится в отчете Миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 27 августа. Сообщается, что инцидент произошел еще 7 августа. О ранении первыми сообщили медики из больницы в неподконтрольном Перевальске.

Отмечается, что у ребенка диагностировали тяжелые взрывные раны правой ноги.

По словам бабушки и дедушки мальчика, с которыми пообщались наблюдатели, вечером 7 августа двое их внуков играли во дворе дома их дочери. Мальчик подобрал предмет, который взорвался. Сосед добавил, что видел раненого ребенка на земле, у него было сильное кровотечение из раны на ноге.

В Кипучем наблюдатели также заметить следы крови посреди двора возле указанного дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября 2019 года трое взрослых и ребенок подорвались на боеприпасах на окраине Донецка, в результате чего получили осколочные ранения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!