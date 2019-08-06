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В Ливии сбили украинский самолет: всплыл след России

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В аэропорту Мисрата в Ливии был уничтожен самолет Ил-76ТД украинской компании Скайавиатранс, который перевозил гуманитарный груз.

Самолет выполнял рейс из Анкары в Мисурату в рамках сотрудничества с Международной организацией Красного Креста. Об этом рассказали в МИД Украины.

Директор компании Елена Малахова сообщила LIGA.net, что примерно в 3:17 ночи (по Киевскому времени) беспилотник обстрелял самолет сразу после прибытия в аэропорт, когда осуществлялась выгрузка гуманитарного груза.

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Интересно, что пока один дрон обстреливал украинский самолет, второй беспилотник проводил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после инцидента фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров.

"Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии", — сказала Малахова.

В Ливии сбили украинский самолет

В Ливии сбили украинский самолет

twitter.com/afrigatenewsly

Как сообщили в МИД Украины, всего было выпущено несколько снарядов, первый из них попал в правое крыло и спровоцировал возгорание. В следствии чего самолет полностью сгорел. Предположительно, груз также был полностью уничтожен.

В момент обстрела на борту находилось восемь членов экипажа, они успели эвакуироваться. В результате обстрела никто не пострадал. Дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину.

По оценке компании, стоимость уничтоженного Ил составляет по меньшей мере $2,5 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошло новое ЧП с самолетом-убийцей Путина. Командир произвел экстренную посадку из-за сигнала о разгерметизации.

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Место
Ливия
Теги
самолет Авиакатастрофа
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Белый господин
Белый господин
Шо, опять?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину." Что-то вспомнился эпический поезд в Китай в обход России.
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Serov Oleg
Serov Oleg
на видео слышны постоянные взрывы и не тушит никто поэтому
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