В Ливии сбили украинский самолет: всплыл след России

В аэропорту Мисрата в Ливии был уничтожен самолет Ил-76ТД украинской компании Скайавиатранс, который перевозил гуманитарный груз.

Самолет выполнял рейс из Анкары в Мисурату в рамках сотрудничества с Международной организацией Красного Креста. Об этом рассказали в МИД Украины.

Директор компании Елена Малахова сообщила LIGA.net, что примерно в 3:17 ночи (по Киевскому времени) беспилотник обстрелял самолет сразу после прибытия в аэропорт, когда осуществлялась выгрузка гуманитарного груза.

Интересно, что пока один дрон обстреливал украинский самолет, второй беспилотник проводил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после инцидента фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров.

"Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии", — сказала Малахова.

В Ливии сбили украинский самолет twitter.com/afrigatenewsly

Как сообщили в МИД Украины, всего было выпущено несколько снарядов, первый из них попал в правое крыло и спровоцировал возгорание. В следствии чего самолет полностью сгорел. Предположительно, груз также был полностью уничтожен.

В момент обстрела на борту находилось восемь членов экипажа, они успели эвакуироваться. В результате обстрела никто не пострадал. Дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину.

صور قريبة من قاعدة مصراتة الجوية الليلة بعد الضربات الجوية pic.twitter.com/xOJcWLYZVl — بوابة افريقيا الاخبارية afrigatenews (@afrigatenewsly) August 6, 2019

По оценке компании, стоимость уничтоженного Ил составляет по меньшей мере $2,5 млн.

مصراته الان

إستهداف طائرة محملة بالذخيرة بعد هبوطها بقليل ف الكلية الجوية مصراتة واحترقت بالكامل

الله اكبر ولله الحمد 👍💪 pic.twitter.com/74ysXPiiwP — Khalid (@benniran) August 5, 2019

والله العظيم صوت الانفجارات التي تهم مدينة الفاجرات مصراته هي اجمل من اجمل معزوفة عرفتها البشرية ولم يتقنها انامل بتهوفن فاتقنتها أجنحة الصقور الليبية ووبراعة😂👍❤ pic.twitter.com/W6BOQ5KI4m — Hamid J Lamami (@Hamid_J_Lamami) August 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошло новое ЧП с самолетом-убийцей Путина. Командир произвел экстренную посадку из-за сигнала о разгерметизации.

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