В лидеры по количеству больных COVID-19 попала новая область Украины

Марина Лисничук Общество 09:19, 12.11.2020 Обновлено: 09:37, 12.11.2020

В Украине за последние сутки к эпицентрам коронавируса добавилась Полтавская область, хотя несомненным лидером по количеству ежедневно диагностированных заражений остается Киевщина.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. На этом также подчеркнул и министр здравоохранения Максим Степанов, публикуя на своей странице в Facebook статистику за 11 ноября.

Так, за минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в:

  • г. Киев – 931 (всего 47 563);

  • Запорожской области – 799 (16 084);

  • Киевской области – 700 (22 431);

  • Одесской области – 663 (30 704);

  • Полтавской области – 624 (13 767).

Кроме этого, 11 ноября на Одесщине от осложнений COVID-19 умерли 17 человек, на Киевщине – 14, в столице – 11, на Запорожье и Полтавщине – 12 и 10 соответственно.

В то же время побороть болезнь смогли еще 506 киевлян и 119 жителей области, 185 пациентов в Полтавской, 95 – Одесской и только один в Запорожской области.

Данные по коронавирусу в областях-лидерах за 11 ноября
СНБО

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