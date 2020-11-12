В лидеры по количеству больных COVID-19 попала новая область Украины
В Киеве и области выявили более 1,6 тыс. заражений коронавирусом
Еще в трех регионах количество новых случаев тоже превысило 600
В одном из них за прошедшие сутки побороть болезнь удалось только одному пациенту
В Украине за последние сутки к эпицентрам коронавируса добавилась Полтавская область, хотя несомненным лидером по количеству ежедневно диагностированных заражений остается Киевщина.
Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. На этом также подчеркнул и министр здравоохранения Максим Степанов, публикуя на своей странице в Facebook статистику за 11 ноября.
Так, за минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в:
г. Киев – 931 (всего 47 563);
Запорожской области – 799 (16 084);
Киевской области – 700 (22 431);
Одесской области – 663 (30 704);
Полтавской области – 624 (13 767).
Кроме этого, 11 ноября на Одесщине от осложнений COVID-19 умерли 17 человек, на Киевщине – 14, в столице – 11, на Запорожье и Полтавщине – 12 и 10 соответственно.
В то же время побороть болезнь смогли еще 506 киевлян и 119 жителей области, 185 пациентов в Полтавской, 95 – Одесской и только один в Запорожской области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
В частности, страна отказывается от действия адаптивного карантина, вместо этого переходит на общегосударственный с ограничениями, которые действовали в регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности.