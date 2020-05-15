В лидеры антирейтинга по COVID-19 попала новая область Украины

В лидеры антирейтинга по количеству зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки попал новый регион – Волынская область.

Об этом на брифинге в пятницу, 15 мая, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Больше всего вирусом за сутки заразились в Черновицкой области – 84 новых случая, в Волынской – 47 и Киеве – 56.

В Минздраве добавили, что по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. Всего за сутки зафиксировано 483 новых случая.

Напомним, что на 15 мая в тройку лидеров по заболеваемости в мире по-прежнему входят США – более 1,4 млн пациентов, Испания – свыше 272 тысяч и Россия – более 252 тысяч инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине четыре региона стали лидерами антирейтинга по заражению COVID-19.