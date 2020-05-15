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15 мая • обновлено в 12:05
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В лидеры антирейтинга по COVID-19 попала новая область Украины

21т
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В лидеры антирейтинга по количеству зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки попал новый регион – Волынская область.

Об этом на брифинге в пятницу, 15 мая, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Больше всего вирусом за сутки заразились в Черновицкой области – 84 новых случая, в Волынской – 47 и Киеве – 56.

В лидеры антирейтинга по COVID-19 попала новая область Украины

В Минздраве добавили, что по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. Всего за сутки зафиксировано 483 новых случая.

Напомним, что на 15 мая в тройку лидеров по заболеваемости в мире по-прежнему входят США – более 1,4 млн пациентов, Испания – свыше 272 тысяч и Россия – более 252 тысяч инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине четыре региона стали лидерами антирейтинга по заражению COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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