Русский след всегда плохо пахнет, поэтому его хорошо видно, как бы его не прятали. Это как желтый след на белом снегу. Но обойдемся без риторики и сравнений. И так уже всем все понятно. Перейдем к конкретике.

Думаю, что в ближайшее время в Польше снова будет разыграна провокационная сценка–теракт, шоу, показательные выступления польских антиукраинских ультра-нации, хорошо проплаченный Россией.

Почему? Достаточно обратить внимание на информацию, активно тиражируемую последние 2 дня раша-ОРДЛО-СМИ, - пишет Олена Степова для ДВ. - Топ-тема: "Польша не нашла нарушений в том, что польские граждане надругались над флагом Украины".

Эту "сладкую" тему озвучил ни кто иной, как экс-нардеп-рыгыонал Владимир Олейник. Хотя, что это я так занижаю регалии, в раша-ОРДЛО-СМИ он обозначен, как "украинский оппозиционный политик, соучредитель Комитета спасения украины". Вот прямо так, прямым текстом, и "Украины" с маленькой буквы, я не ошиблась.

В раша-ОРДЛО-СМИ это тренд — писать название нашей страны с маленькой буквы, это такая высшая степень образованности мокшании, ордлынии и ихтамнетии.

Новости До августа большой войны на Донбассе не будет

Владимир Олейник разразился громким разоблачением, мол, смотрите, Украина не только утратила дружбу еще одного соседа, но и стала самой неуважаемо-непочитаемой недостраной мира. И, как доказательство, Олейник приводит факт срыва польскими пророссийскими молодчиками украинского флага, который висел над входом в Судетскую промышленно-торговую палату, расположенную в частном доме. Видеокамера зафиксировала молодых людей, которые сняли со здания флаг, а потом растоптали его и вытерли об него свою обувь. Ну, и "реакцию" польского суда, который якобы не нашел нарушений в осквернении флага и оправдал своих граждан. Этот материал тут же растиражировали раша-ОРДЛО-СМИ.

Все бы ничего, но данный инцидент не только был год назад, но и совершенно с другим результатом. По традиции, раша-ОРДЛО-СМИ, его снова подали в своей лживой версии.

Государственный флаг Украины действительно год назад в Польше был снят с частного дома, а не государственного или дипломатического представительства, гражданами Польши, которые совершили оскверняющие действия по отношению к государственному символу Украины. Именно этот факт, факт снятия флага не с дипломатического или официального представительства, дал право суду переквалифицировать преступление и, тем не менее, за уничтожение украинского флага молодые люди заплатили фирме по посредничеству труда 150 злотых с каждого, как и, каждый из них заплатил 300 злотых штрафа.

Согласно статье польского уголовного кодекса, тот, кто в Польше презирает, уничтожает, повреждает или устраняет один из государственных символов иностранного государства, установленный в общественном месте представительством этого государства или в соответствии с распоряжением польского органа власти, наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до одного года. Однако полиция Свидницы предъявила задержанным обвинения в "краже и уничтожении имущества", заявив, что над флагом не было совершено надругательство, поскольку он вывешен в частном порядке, а не правительством или органом власти, что соответствовало действительности.

Но, посмотрите, как резонансно и фейково подняли раша-ОРДЛО –СМИ данный материал, конечно же, с позиции Олейника. Так, как будто это случилось вчера, и так, как будто нарушителей освободили от наказания и полностью оправдали. Статья и заголовки имеют манипулятивный характер. Они не только лгут и искажают информацию, они наталкивают на мысль о "свежем" конфликте, как бы его анонсируя.

Понятно, что теперь стоит ожидать новых провокаций в польско-украинском вопросе. И я даже уверена, что граждане, желающие получить щедрую оплату от России за провокации в отношении Украины, в Польше найдутся. Деньги не пахнут.

Примечательно, что поднятие "утопленника", то есть старой информации, и подача ее, как дел дня сегодняшнего, говорит о многом. России нужен еще один фронт. Венгерский, Польский, Прибалтийский, Беларусский, да хоть Ново-Зеландский, а бы он бил по Украине. По имиджу, отвлекал от войны.

Фейковые новости, создаваемые русскими, это еще одна из стратегий гибридной войны. Сколько их уже было и сколько будет?

Наша задача распознавать фейки и бить Россию по грязным, немытым рукам. А вот задача СБУ выяснить, что же это за "комитет спасения украины", чем он занимается и кем финансируется. И, граждане, украинцы, политики, чем раньше мы расставим все точки над "і" во внутреннем украинском вопросе, тем меньше вот таких "голосов спасения" будет попахивать жареными "новостями".

Запретив в Украине КПУ, мы сделали шаг от СССР. Даже не шаг, а шажище. Так может продолжим шагать дальше?

Ведь все мы понимаем, что война — дело рук не только России, но и пятой колонны, партии крови, лжи и войны, Партии Регионов. Не пора ли нам признать Партию Регионов виновной не только в разжигании ненависти, но и пособницей оккупантов? Декоммунизация это первый шаг к деоккупации. Регионалы — это отрыжка СССР, совки, мерзкие и заражающие нашу страну "русскими миром". СССР оккупировало Украину, уничтожало и продолжает уничтожать уже руками современной России, правопреемницы СССР, диктатуры, нищеты и сектизма и тоталитаризма. Я за полную деоккупацию. И Донбасса, и Украины в целом. И полная деоккупация нашей страны не возможна без запрета партии войны, Партии Регионов. Без признания этих людей и политической силы в целом, виновными в преступлениях против нашей страны и нашей нации.

Україну має бути звільнено від комуністично-регіональних путів, через які йде отрута в наше тіло.