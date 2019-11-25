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25 ноября • обновлено в 16:20
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В "Л/ДНР" показали, что думают о победе дедов во Второй мировой: фото

1.3т
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Террористы "Л/ДНР" отличились очередной выходкой с нанесением символики "русского мира" на различные вещи.

На этот раз они "замахнулись" на победу дедов во Второй мировой войне и разместили символическое изображение на щетке для чистки унитазов. Соответствующее фото в своем Telegram-канале опубликовал Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Примечательно, что на туалетном ершике виднеются коммунистическая красная звезда и "георгиевская ленточка". В то же время под изображением написано: "Я помню! Я горжусь!".

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Террористы "Л/ДНР" отличились очередной выходкой с символикой "русского мира"

Террористы "Л/ДНР" отличились очередной выходкой с символикой "русского мира"

Telegram/Анатолий Штефан "Штирлиц"

"Брависсимо. Даже добавить нечего, просто" – прокомментировал он циничный поступок оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Штефан поделился курьезным фото из оккупированного Россией украинского Крыма.

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Автор
Дина Баронова
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
фотографии Новости ДНР Новости ЛНР
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Я тоже могу покрасить унитаз с наружи в цвета флага Украины, а внутри натрафоретить герб-трезубец, сфотографировать и рассказать, что продают в Киеве ...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Абсурд буває тільки абсурдним!!!!!!!!!
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