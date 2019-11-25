В "Л/ДНР" показали, что думают о победе дедов во Второй мировой: фото

Террористы "Л/ДНР" отличились очередной выходкой с нанесением символики "русского мира" на различные вещи.
На этот раз они "замахнулись" на победу дедов во Второй мировой войне и разместили символическое изображение на щетке для чистки унитазов. Соответствующее фото в своем Telegram-канале опубликовал Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Примечательно, что на туалетном ершике виднеются коммунистическая красная звезда и "георгиевская ленточка". В то же время под изображением написано: "Я помню! Я горжусь!".
Террористы "Л/ДНР" отличились очередной выходкой с символикой "русского мира"
Telegram/Анатолий Штефан "Штирлиц"
"Брависсимо. Даже добавить нечего, просто" – прокомментировал он циничный поступок оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Штефан поделился курьезным фото из оккупированного Россией украинского Крыма.
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