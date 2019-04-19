Козырь в рукаве: Зачем Путин решил раздать паспорта в "Л/ДНР"

Россия собирается ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, которые проживают в террористических "Л/ДНР", сразу после второго тура президентских выборов в Украине.

В оккупированный Донецк свозят бланки российских паспортов и готовят к активной работе сотрудников российской миграционной службы РФ. Что происходит – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Владимир Путин готовится подписать указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.

Для этого на оккупированную территорию свезли около полумиллиона бланков российских паспортов.

Выдача планирует уже этим летом.

Жители "Л/ДНР" рискуют лишиться украинского гражданства.

На Донбассе готовятся получать гражданство РФ

В Кремле подготовили указ, которым в России собираются ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, которые проживают на территории оккупированного Донбасса. Согласно документу теперь гражданство РФ якобы можно будет получить без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Ссылаясь на собственные источники в администрации президента, росСМИ заявляют, что указ российский президент Владимир Путин подпишет после президентских выборов в Украине 21 апреля.

Владимир Путин

"Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган). В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт "ДНР", а у кого нет", – рассказал источник.

В конце марта подобная информация появилась на подконтрольном боевикам Telegram-канале WarGonzo. Информация якобы поступила из источников в "Народном Совете ДНР" и "силовых структурах республики".

"В настоящее время на территорию уже завезли порядка полумиллиона бланков. Идёт ли речь о внутренних российских паспортах или заграничных – как это было в случае Абхазии и РЮО – пока что не уточняется", – сказано в сообщении.

Процедура выдачи российских паспортов должна была начаться в апреле. Сейчас временные сроки сдвинули до лета нынешнего года.

Уже сейчас на тайных складах в Макеевке лежат 500 тысяч бланков российских паспортов. А в российской поселке Матвеев Курган (Ростовская область) из модулей строится городок для сотрудников российской миграционной службы РФ.

Почему это стало возможным

В декабре 2018 года Госдума РФ в третьем и окончательном чтении приняла поправки в закон "О гражданстве РФ", которым упрощается получение российского гражданства для украинцев. Законом предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства России в упрощённом порядке.

"В первую очередь данные поправки позволят президенту поддержать наших соотечественников в Украине, где миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко", – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин

Принятый закон позволяет российскому президенту Владимиру Путину издать указ, в котором будут перечислены категории украинцев, которые пройдут по упрощенной процедуре. Учитывая то, что в Госдуме не скрывают, что закон направлен в первую очередь на украинцев, это и дает повод говорить, что под сокращенную процедуру попадут жители "ДНР" и "ЛНР".

Подписанный закон был опубликован 28 декабря 2018 года, изменения вступили в силу 29 марта 2019 года.

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Какие риски для Украины

В комментарии OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак не исключил того варианта, что выдача российских паспортов может стать основанием для введения войск РФ на оккупированную территорию.

"Не исключен вариант, что они скажут, что там живут их граждане, они их будут защищать, и заведут туда свои войска открыто. Такой вариант также возможен. Российская армия до сих пор находится в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии", – заявил чиновник, добавив, что таким образом РФ попытается "повторить ситуацию, которая уже неоднократно была отработана российскими властями".

Впрочем, есть еще один вариант, который заключается в возможном введении миротворцев на Донбасс. По мнению коллеги Грымчака по МинТОТ Юсуфа Куркчи, для Кремля это станет серьезным козырем на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Сейчас идет дискуссия по поводу миротворческих сил. Позиция Украины в том, что там не должно быть представителей страны-оккупанта. Это может дать дополнительный аргумент России, чтобы сказать – на этой территории официально проживает определенное количество граждан РФ, не может быть так, чтобы в этих миротворческих силах не было представителей нашей страны", – сказал он в эфире ObozTV.

Миротворческая миссия ООН

Для России раздача паспортов станет отличным методом для манипуляций и диктовки своих условий по решению конфликта на Донбассе. И это никак не связано с желанием помочь русскоговорящему населению на Востоке и защитить их от войны, которую РФ сама и начала.

Как подчеркнул Куркчи, жители Донбасса, "покупаются на провокацию" в надежде, что имея российский паспорт, они с легкостью будут решать свои бытовые проблемы.

"Речь о получении российской пенсии, о возможности выехать и найти работу в России", – объяснил он.

По словам замминистра, после получения российского паспорта людям придется возвращаться обратно в оккупированные районы Донбасса, поскольку в РФ "никто им не гарантирует ни рабочие места, ни дополнительные льготы".

"Это гибридная технология… Это ассиметричный ход оккупационной власти, чтобы оторвать часть людей от Украины", – заявил он.

Более того, Юрий Грымчак напомнил, что в соответствии с украинскими законами, те, кто решат получить российское гражданство, автоматически потеряют украинское.

"Мы можем протестовать, а можем официально заявить, что, согласно нашему законодательству, наличие второго гражданства ведет к тому, что человек может потерять украинское гражданство. Списки тех, кто принял гражданство РФ, все равно станут известны, потому что должны быть опубликованы. Поэтому любой гражданин Украины, который примет гражданство РФ, почти автоматически будет терять украинское", – сказал чиновник.

В свою очередь волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай в эфире ObozTV напомнил жителям оккупированных территорий, что они потеряют в случае изменения гражданства.

"Россия, скорее всего, будет их раздавать так же, как и в Крыму – российские выдавала, а украинские забирала. Если вы получите российский паспорт, а украинский у вас заберут, вы будете лишены не только безвиза, но и возможности получать украинские пенсии, на которые имеете право, голосовать, и вообще будете лишены в Украине определенных гражданских прав", – говорит Гай.

"Надо еще 100 раз подумать, потому что не факт, что на тех территориях, где есть война, российский паспорт будет выгоднее чисто с меркантильной точки зрения, чем украинский", – добавил он.

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