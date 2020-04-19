В лавре на Донетчине на Пасху собралась толпа без масок: фото и видео

В Свято-Успенскую Святогорскую Лавру (на Донетчине) Украинской православной церкви Московского патриархата 18-19 апреля пришли десятки верующих без масок и иных средств для защиты от коронавируса.

Стрим Пасхального богослужения в храме транслировался в YouTube. На кадрах видно, что многие люди игнорировали карантинные правила. Не соблюдали дистанцию и пришли без масок.

На вечерней части литургии сотни людей стояли у входа в храм в одной единой толпе.

Молитва внутри храма Скриншот

Молитва внутри храма Скриншот

Ночное богослужение Юрий Смирнов

Отметим, ранее в полиции заявили, что зафиксировали 19 случаев нарушения карантина во время пасхальных богослужений. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, были составлены три админпротокола и начато одно уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В воскресенье, 19 апреля, вся Украина отмечает Пасху в необычных условиях: в стране введен карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от посещения храмов и остаться дома, а ряд телеканалов вел трансляции богослужений.

На пасхальные выходные до 21 апреля в стране усилены карантинные меры. В ряде городов не будут работать даже продуктовые магазины, а некоторые населенные пункты полностью закрылись.

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