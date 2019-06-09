В лагере на Буковине массово отравились дети: подробности ЧП

В Репужинцах Заставнивского района Черновицкой области 30 детей отравились в летнем лагере.

Об этом сообщает местное информагенство "АСС". Жалобы на боль в животе и рвоту поступили от детей в воскресенье, 9 июня.

"Вызов о недомогание воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины. Сейчас туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставнивской ЦРБ", – сказано в сообщении.

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По словам руководителя ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Александра Александрюка, у больных детей состояние легкой тяжести.

"Наблюдалась тошнота и рвота, но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом в частном лагере "Славутич" массово отравились дети. 8-летняя девочка в результате сильного обезвоживания впала в кому.

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