В Крыму заметили мощный смерч: видео стихии

На оккупированном Россией полуострове Крым зафиксировали смерч. Он возник в поле, когда на нем паслись коровы.

Очевидцы наблюдали за устрашающим природным явлением в субботу, 20 июня, передает Telegram-канал "Baza" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В описании к видео указано, что он возник в Раздольненском районе на севере оккупированного полуострова.

На кадрах заметно, как вихрь поднимается от земли и перемещается в грозовое облако. Интересно, что стадо коров, которое также попало в объектив камеры, не обращает внимания на надвигающуюся бурю.

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