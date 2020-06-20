В Крыму заметили мощный смерч: видео стихии

Глеб Иванов Общество 18:34, 20.06.2020

На оккупированном Россией полуострове Крым зафиксировали смерч. Он возник в поле, когда на нем паслись коровы.

Очевидцы наблюдали за устрашающим природным явлением в субботу, 20 июня, передает Telegram-канал "Baza" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В описании к видео указано, что он возник в Раздольненском районе на севере оккупированного полуострова.

На кадрах заметно, как вихрь поднимается от земли и перемещается в грозовое облако. Интересно, что стадо коров, которое также попало в объектив камеры, не обращает внимания на надвигающуюся бурю.

Смотрите видео по теме:

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