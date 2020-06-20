В Крыму заметили мощный смерч: видео стихии
В Крыму заметили мощный смерч
На оккупированном Россией полуострове Крым зафиксировали смерч. Он возник в поле, когда на нем паслись коровы.
Очевидцы наблюдали за устрашающим природным явлением в субботу, 20 июня, передает Telegram-канал "Baza" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
В описании к видео указано, что он возник в Раздольненском районе на севере оккупированного полуострова.
На кадрах заметно, как вихрь поднимается от земли и перемещается в грозовое облако. Интересно, что стадо коров, которое также попало в объектив камеры, не обращает внимания на надвигающуюся бурю.
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Как писал OBOZREVATEL:
За последние три месяца в разных регионах Украины было зафиксировано пять смерчей – в Днепропетровской, Донецкой и Николаевской областях.
4 июня огромный смерч пронесся над Херсонской областью.
13 июня в Макеевке (Донецкая область) также заметили экстремальное погодное явление.